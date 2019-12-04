Advertisements
Advertisements
Advertisements

بمشارك مصر .. الاجتماع الإقليمي بأبيدجان يناقش مستقبل العمل في أفريقيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
يناقش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بحضور 54 دولة إفريقية، وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، مستقبل العمل في أفريقيا.

وتشارك مصر في الاجتماع بوفد يرأسه وزير القوى العاملة محمد سعفان، يضم حكومة وأصحاب أعمال وعمال ويستمر حتى السبت المقبل، ويعرض على الاجتماع تقرير المدير العام للمنظمة غاي رايدر، المعنون بالمضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا.

وتراجع الاجتماعات التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وستتم هذه المراجعة استنادًا لإعلان أديس أبابا لعام ٢٠١٥ والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامية شهيرة ترفع دعوى خلع ضد الكابتن هشام يكن

منذ أقل من ساعة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعة و 13 دقيقة

"شافته نازل من عند عشيقته فقتلها".. جريمة قتل بطلها "العم" في منيا القمح

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ أقل من ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:20 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

03:59 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status