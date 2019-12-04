مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد ويغري نجمه براتب قياسي









أفادت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، يستعد لتقديم عرضاً لتمديد تعاقد نجمه الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلنج.





وذكرت صحيفة "مترو"، نقلاً عن بعض المصادر المقربة من النادي، أن الراتب الجديد لستيرلنج، سيجعله الأغلى في تاريخ النادي.





وستقوم إدارة السيتي بتمديد تعاقد ستيرلنج، بعد أقل من عام على تمديد تعاقد اللاعب مسبقاً خلال العام الماضي.





ويتقاضى ستيرلنج حالياً 300 ألف جنيه سترليني إسبوعياً، وطبقاً للعقد الجديد، سيحصل اللاعب على 380 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، ليكون بذلك الأغلى في تاريخ النادي، ويصبح الأغلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي حالياً رفقة حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا.





وبذلك سيصعب السيتي من مهمة ريال مدريد، الذي يراقب وضعية اللاعب منذ فترة بعيدة في ملعب الإتحاد.





وكان ستيرلنج قد ربط بقائه من قبل ببقاء مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لكن إدارة الفريق تثق في بقاء جوارديولا رغم شائعات عودته لبايرن ميونخ الألماني أو برشلونة الإسباني، ومن ثم بقاء الدولي الإنجليزي.





وفي سياق متصل، ستقوم إدارة الفريق بالدخول في مفاوضات مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، من أجل تمديد تعاقده مع الفريق السماوي.





وحقق السيتي فوزاً كبيراً يوم أمس الثلاثاء على بيرنلي في ملعب تيرف مور، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتلز، وهو ما أهله لإحتلال المركز الثاني مؤقتاً.



