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سعيد عامر: المٌنتحر ارتكب كبيرة من الكبائر وليس بكافر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر؛ لكون مرتكب كبيرة الانتحار أهمل في عقله ثم قضى على نفسه، محذرًا الشباب من الإقدام على ارتكاب هذه الكبيرة، معقبًا: "اللي بقتل نفسه بيفقد الدنيا والأخرة".

وأوضح "عامر"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ"، بمعنى ان من قتل نفسه بحديدة يظل في جهنم يضرب نفسه بالحديدة، ومن يلقي نفسه من أعلى، يظل في النار يكون على مكان مرتفع ويلقي نفسه من اعلى بالكيفية التي قتل نفسه بها.

وشدد الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على ضرورة أن يكون هناك أمل وثقة في الله، وتوكل على الله، وأن يكون هناك وازع ديني قوي لدي الشباب، مؤكدًا أن من ينتحر ويستحل الانتحار يخرج من الملة، بينما من يقدم على الانتحار لظروف معينة غير مستحل للانتحار فهو ليس بكافر لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر.
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