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عاجل.. مصرع مدير إدارة قنا الصحية في حادث مروري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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لقي مدير إدارة قنا الصحية، اليوم الأربعاء، مصرعه، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا مصرع الدكتور عماد حنا، مدير إدارة قنا الصحية، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مدير ادارة قنا الصحية حادث مروري

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