إسلام جمال يعلن عن بدء تصوير دوره في مسلسل "الاختيار"

مشاركة إسلام جمال مع أمير كرارة في "كلبش٣"



مشاركة إسلام جمال في" بلا دليل"



والجدير بالذكر أنَّ إسلام يُعرض له حاليًا على قناة "cbc" مسلسل بلا دليل، والمسلسل من إنتاج سينرجي، إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء.







أعلن الفنان إسلام جمال، عن بدء تصوير دوره في مسلسل "الاختيار"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر إسلام صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلاً "أول يوم تصوير مسلسل الاختيار"، وانهالت عليه التعليقات معربين عن سعادتهم بمشاركته في ذلك المسلسل.يُشار أن مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.يذكر أنَّ، إسلام سبق وتعامل مع أمير كرارة في مسلسل "كلبش٣"، والمسلسل تم عرضه في رمضان٢٠١٩، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة هالة فاخر، أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم،محمد على رزق، يسرا اللوزي، اماني كمال.