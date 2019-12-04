Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسلام جمال يعلن عن بدء تصوير دوره في مسلسل "الاختيار"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:06 م
Advertisements
اسلام جمال
اسلام جمال
هبة أحمد
Advertisements
أعلن الفنان إسلام جمال، عن بدء تصوير دوره في مسلسل "الاختيار"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر إسلام صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلاً "أول يوم تصوير مسلسل الاختيار"، وانهالت عليه التعليقات معربين عن سعادتهم بمشاركته في ذلك المسلسل.

يُشار أن مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

مشاركة إسلام جمال مع أمير كرارة في "كلبش٣"

يذكر أنَّ، إسلام سبق وتعامل مع أمير كرارة في مسلسل "كلبش٣"، والمسلسل تم عرضه في رمضان٢٠١٩، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة هالة فاخر، أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم،محمد على رزق، يسرا اللوزي، اماني كمال.

مشاركة إسلام جمال في" بلا دليل"

والجدير بالذكر أنَّ إسلام يُعرض له حاليًا على قناة "cbc" مسلسل بلا دليل، والمسلسل من إنتاج سينرجي، إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلبش٣ سينرجي بلا دليل الاختيار أمير كرارة إسلام جمال أحمد العوضي

أخبار تهمك

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 21 ساعة

"شافته نازل من عند عشيقته فقتلها".. جريمة قتل بطلها "العم" في منيا القمح

منذ أقل من ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 21 ساعة

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامية شهيرة ترفع دعوى خلع ضد الكابتن هشام يكن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يستأنف تصوير "كلبش 3"

أمير كرارة ينتهى من تصوير الأسبوع السادس من "كلبش3"

بعدما لفت الأنظار في "أبو عمر المصري".. نور بدر يشارك كرارة "كلبش ٣"

هكذا هنأ أمير كرارة صديقه هشام ماجد بعيد ميلاده

تعرف على دور عمر الشناوي في مسلسل "بلا دليل"

على طريقته الخاصة.. إسلام جمال يبارك لجمهور الزمالك على بطولة كاس مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:20 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

03:59 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status