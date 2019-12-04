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الكليب الرسمي لمهرجان "تشكيل عصابي" يتخطى 3 مليون مشاهدة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:00 م
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شواحة من مهرجان تشكيل عصابي
شواحة من مهرجان "تشكيل عصابي"
سعد نبيل
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تخطى الكليب الرسمي لمهرجان "تشكيل عصابي"، والذي يؤديه شواحة، وحلقولو، حاجز الـ 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما حصل على تفاعل كبير من جمهوره ومحبي المهرجانات الشعبية.




ومهرجان "تشكيل عصابي"، من كلمات شمس الناسف، توزيع، زيزو المايسترو، ومن إخراج، احمد تيمو، وتقول كلماته: " ضرابه قاضيه تقتل امثالكو.. لما جينا في جحركو ركنتو.. احنا نظهر لازم نكتمكو اصحا ده الاكتساح.. حديد ونار واسلحه وزخيره ده كل دوه ب اسم العويله .. زمان وكان سيوف للعنتيله قلوبنا ب اسم الكفاح.. هجمة شرطة كبسه بجد حبسه وكل ساعة في تفتيش".

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