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في الأردن.. الهضبة يتصدر ترند "يوتيوب" بأغنية "أول يوم في البعد"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
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تصدر الهضبة عمرو دياب، ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، في دولة الأردن وذلك بأغنيته الأخيرة "أول يوم في البعد".

أغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي، وتقترب الأغنية من تحقيق 4 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

كما حققت أغنية "أول يوم في البعد" إنجازات آخرى ساحقة منذ يوم طرحها، أبرزها إعلان الصفحة الرسمية لجائزة "ورلد ميوزيك أوورد العالمية" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بتصدر "أول يوم في البعد" لقوائم تطبيقات "i tunes".

واحتلت الأغنية أيضا فور طرحها المركز الأول عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واحتلاله المركز 15 من بين أكثر 20 أغنية سماعا عالميا، ووصفته بأنه فوز كبيرا للفنان المصري الملقب بالهضبة.

ونشرت الصفحة الرسمية صور للهضبة وعلقت عليها قائلة: "فعلها مجددًا بعد أن تصدر موقع يوتيوب في مصر، أغنيته الجديدة "أول يوم في البعد" تتصدر أيضًا تطبيق آي تيونز، الميجا ستار يحتل صدارة 15 أغنية من أصل 20 على آي تيونز".

وأضافت: "عمرو دياب كسر رقم موسوعة جينيس العالمية، لكونه الفنان العربي الأكثر حصدًا لجوائز الموسيقى العالمية، إلى جانب كونه أصبح أول فنان عربي توضع صوره في تايمز سكوير في نيويورك،مع احتفال تطبيق (سبوتيفاي)، لكونه الفنان العربي الأكثر سماعًا من خلالها".


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