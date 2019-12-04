اتصالات مصر توقع اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتقديم خدمات المدن الذكية

احتفلت شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. بعد فوزها بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.





تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون اتصالات مصر مع كبري الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.





قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من المهندس خالد زيان – الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر واللواء مهندس مجدي أمين – من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.





كما شهد فاعليات التوقيع كلاً من المهندس حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر واللواء مهندس أحمد زكي عابدين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية والمهندس خالد هاشم – رئيس شركة هانيويل في مصر وليبيا، فضلا عن حضور لفيف من كبار مسئولي الشركتين وعدد من كبار الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع.





من جانبه قال أحمد زكي عابدين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية: "إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم نماذج تطبيق الخدمات التكنولوجية كونها أول مدينة يتم تخطيطها وبنائها على أسس المدن الذكية، و تأتي تلك المناقصة ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تنافست عليها نحو ١٥ شركة محلية وأجنبية، وفازت بها اتصالات مصر لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجية، حيث يمثل اختيارها إضافة للمشروع من حيث توفير أعلى مستوى من الكفاءة وأحدث التطبيقات التكنولوجية. وهو ما جاء تماشياً مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية المتكاملة، بما يدعم استراتيجية البلاد في التحول الرقمي، التي تصب في مصلحة قاطني العاصمة الادارية، من خلال توفير كافة الخدمات اليومية بسهولة ويسر".





من جهته قال المهندس حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر: "فخورون بفوزنا بالمناقصة وهو ما جاء ليؤكد ريادة شركة اتصالات في السوق المصري وثقة الدولة في كفاءتها وقدرتها على دعم المشاريع القومية الاستراتيجية العملاقة. جاء ذلك تماشيا مع خطة مصر 2030 للتحول الرقمي والتي تمثل الطريق نحو التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما يأتي توافقا مع استراتيجية الشركة والتي تسعى إلى تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة من خلال نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري".





وأشار المهندس خالد زيان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر أن هذه الاتفاقية تضمنت توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة – من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة طرق ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات – إلى خدمات مميكنة وذكية فضلا عن توفير تطبيقات فرق العمل والمواطنين بالتعاون مع شركة Honeywell.





وقال المهندس خالد هاشم – رئيس شركة هانيويل في مصر وليبيا الأعمال الرئيسي: "تثق شركة هانيويل بأمان وكفاءة المدينة الذكية، ونحن فخورون بالتعاون مع شركة اتصالات و"إم تي آي" لتقديم خدمات متقدمة لسكان العاصمة الإدارية الجديدة، وتعد هانيويل الشركة الرائدة في تقديم حلول أساسية للبنى التحتية للمدن، حيث نفخر بإطلاق تقنيات انترنت الأشياء المتقدمة لدينا لتعزيز سلامة وأمن وكفاءة احدى أكبر مشاريع المدن الذكية في العالم بمصر".





الجدير بالذكر أن تقنيات شركة هانيويل ستعمل على تشغيل أنظمة الإدارة المتقدمة لمواقف السيارات والمرافق الذكية التي تستخدم في خدمات الكهرباء والمياه والغاز في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يتضمن المشروع أنظمة الإضاءة المتصلة في الشوارع والعدادات وخدمات مراقبة الشبكة الذكية التي ستتكامل مع إدارة اللافتات الرقمية وفواتير المرافق وغيرها من النظم المالية.





ويذكر أن اتصالات مصر تعمل على تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض فيديو "Video Wall" للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة وفقا لتلك الأعطال بالتعاون مع شركة إم تي أي للحلول الهندسية. كما تقوم اتصالات مصر بتقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات بالتعاون مع شركة "ALKAN" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.