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الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوي في 7 أشهر خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:31 م
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الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
وكالات
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سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوي فى 7 أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام العملة الأوربية الموحدة اليورو والدولار الأمريكي، بدعم من أمال حول فوز حزب المحافظين بالإنتخابات المقبلة.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 1.3100 دولار وهو أعلى مستوي منذ مايو الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 0.8468 جنيه إسترليني.
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