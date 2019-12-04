يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع on sport hd 1

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وتعد مباراة اليوم هى الظهور الاول للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت فى مباراة اليوم حيث طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تلقى الفريق هزيمتين على التوالى دفعت بالدراويش لمراكز القاع بجدول الدوري ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام طنطا مكون من : "محمد مجدي ، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم ، محمود دونجا، عماد حمدي وهمام طارق ، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي وبنسون شيلونجو".

















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