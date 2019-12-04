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كريم فهمي يعلن عن انتهاء تصوير فيلم "ديدو"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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كريم فهمي
كريم فهمي
هبة أحمد
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أعلن الفنان كريم فهمي، عن انتهاء تصوير فيلم "ديدو"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "كريم" صورة من كواليس الفيلم، وعلق عليها قائلاً :"فركش ديدو الحمدلله مع يوم عيد ميلادي، فيلم صعب أوى وإن شاء الله بوعدكوا بحاجه مختلفة جدًا".

أبطال فيلم "ديدو"

فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي،والفيلم بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني،هشام ماجد، محمد ثروت،شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفي.

مشاركة كريم فهمي في "ملاك"

والجدير بالذكر، أنَّ كريم يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "ملاك"، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة فراس سعيد، محمود عبد المغنى،كريم فهمي، صبري فواز،أميرة العايدى، حسام داغر،آيتن عامر ، لبني ونس ، أسماء جلال.


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الكلمات المفتاحية

ملاك كريم فهمي ديدو

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