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"ولكم فى رسول الله أسوة حسنة".. ندوة عن أخلاقيات الطالب الجامعي بـ"آثار الفيوم" (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:29 م
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جانب من الندوة
جانب من الندوة
ريهام على
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عقدت كلية الأثار، بجامعة الفيوم، الأمسية الدينية عن أخلاقيات الطالب الجامعى تحت عنوان "ولكم فى رسول الله أسوة حسنة"، بحضور الدكتور ابراهيم صبحى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور أيمن إدريس المدرس بقسم الآثار الإسلامية والدكتورة رشا طه منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، اليوم الأربعاء، بمدرج 1 بالكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار.

ووجه الدكتور إبراهيم صبحى، الطلاب بضرورة التحلى بالوازع الديني والمعايير الأخلاقية وخاصة للقضاء على ظاهرة الانتحار بين الشباب.

وأكد الدكتور وائل طوبار، أن الأخلاق لا تكتسب بل تعتمد على مقومات التربية منذ النشأة وتوجد الأخلاق بنسب متفاوتة فى الأشخاص وأن من مبادئ واجبات الطالب الجامعى هى احترامه للأساتذة ولذاته ولكافة أفراد المجتمع الذي يعيش فيه.

وأضاف أن الرسول خير قدوة لنا ولذلك يجب علينا دراسة السيرة النبوية فقد قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وقال الله فى كتابه "وانك لعلى خلق عظيم"، وقالت عنه السيدة عائشة أنه قرآن يمشى على الأرض فالنبي قيمة وقامة اخلاقية فهو المرجعية الأولى لنا.

وأوضح أن هناك دروس كثيرة نتعلمها من حياة الرسول منها الإخلاص والوفاء والطاعة متناولا الدروس المستفادة من غزوة بدر وصلح الحديبية وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه.

وأكد الدكتور أيمن إدريس، صفة الرفق فى الرسول وأنه ما وضع الرفق فى شئ إلا زانه وما انتزع من شيء إلا شانه وأنه يجب على الطالب الجامعى أن يكون رفيق بنفسه بأن يؤدى ما عليه من واجبات وذكر أمثلة كثيرة من حياة الرسول عن الرفق واللين.
"ولكم فى رسول الله أسوة حسنة".. ندوة عن أخلاقيات الطالب الجامعي بـ"آثار الفيوم" (صور)
"ولكم فى رسول الله أسوة حسنة".. ندوة عن أخلاقيات الطالب الجامعي بـ"آثار الفيوم" (صور)
"ولكم فى رسول الله أسوة حسنة".. ندوة عن أخلاقيات الطالب الجامعي بـ"آثار الفيوم" (صور)
"ولكم فى رسول الله أسوة حسنة".. ندوة عن أخلاقيات الطالب الجامعي بـ"آثار الفيوم" (صور)
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