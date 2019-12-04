النيابة تستكمل التحقيقات والبحث عن صياد مفقود ضمن طاقم مركب الصيد شمال الغردقة



وفي ذات السياق، تجري الأجهزة المختصة، البحث عن صياد مفقود بالقرب شواطئ منطقة الجمشة برأس غارب، كان علي متن مركب الصيد التي تعرضت لنشوب حريق بها إثر اصطدامها بموقع بترولى أمس الثلاثاء.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء إشارة استغاثة من مركب صيد، تعرض لحريق إثر اصطدامه بموقع بترولي بمنطقة الجمشة شمال البحر الأحمر.



وانتقلت سيارات الإسعاف لشاطئ جمشة، لاستقبال المصابين بعد تدخل مراكب البترول، حيث تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرون كانوا علي متن المركب، فيما نجا 9 صيادين وفقد أخر.

تستكمل النيابة العامة بالبحر الأحمر، تحقيقاتها في حريق مركب الصيد، حيث استمعت لأقوال لسته من المصابين الثمانيه بمستشفي الغردقه العام.