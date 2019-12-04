ننشر صور الصياد المفقود إثر احتراق مركب شمال الغردقة (صور)

تواصل الأجهزة المعنية من جهودها على البحث على الحسيني حسن حبيشي، الصياد المفقود إثر حادث احتراق مركب الصيد في منطقة خليج الجمشة شمال الغردقة.



وتنشر "الفجر" صورًا للصياد المفقود التي تكثف الأجهزة المعنية جهودها في البحث عن صياد مفقود بالقرب شواطئ منطقة الجمشة برأس غارب، كان علي متن مركب الصيد التي تعرضت لنشوب حريق بها إثر اصطدامها بموقع بترولي، أمس.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء إشارة استغاثة من مركب صيد، تعرض لحريق إثر اصطدامه بموقع بترولي بمنطقة الجمشة شمال البحر الأحمر.



وانتقلت سيارات الإسعاف لشاطئ جمشة، لاستقبال المصابين بعد تدخل مراكب البترول، حيث تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرون كانوا علي متن المركب، فيما نجا 9 صيادين وفقد أخر.



وكان قطع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، زيارته الأولى لمدينة رأس غارب وذلك لمتابعة حالة المصابين عقب نقلهم لمستشفى الغردقة العام.



وأكد محافظ البحر الأحمر، تقديم أوجه الدعم لجميع المصابين في حادث مركب الصيد.