Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر صور الصياد المفقود إثر احتراق مركب شمال الغردقة (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:27 م
Advertisements
على الحسيني حسن حبيشي - الصياد المفقود
على الحسيني حسن حبيشي - الصياد المفقود
محمد طه
Advertisements
تواصل الأجهزة المعنية من جهودها على البحث على الحسيني حسن حبيشي، الصياد المفقود إثر حادث احتراق مركب الصيد في منطقة خليج الجمشة شمال الغردقة.

وتنشر "الفجر" صورًا للصياد المفقود التي تكثف الأجهزة المعنية جهودها في البحث عن صياد مفقود بالقرب شواطئ منطقة الجمشة برأس غارب، كان علي متن مركب الصيد التي تعرضت لنشوب حريق بها إثر اصطدامها بموقع بترولي، أمس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء إشارة استغاثة من مركب صيد، تعرض لحريق إثر اصطدامه بموقع بترولي بمنطقة الجمشة شمال البحر الأحمر.

وانتقلت سيارات الإسعاف لشاطئ جمشة، لاستقبال المصابين بعد تدخل مراكب البترول، حيث تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرون كانوا علي متن المركب، فيما نجا 9 صيادين وفقد أخر.

وكان قطع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، زيارته الأولى لمدينة رأس غارب وذلك لمتابعة حالة المصابين عقب نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

وأكد محافظ البحر الأحمر، تقديم أوجه الدعم لجميع المصابين في حادث مركب الصيد.
ننشر صور الصياد المفقود إثر احتراق مركب شمال الغردقة (صور)
ننشر صور الصياد المفقود إثر احتراق مركب شمال الغردقة (صور)
ننشر صور الصياد المفقود إثر احتراق مركب شمال الغردقة (صور)
ننشر صور الصياد المفقود إثر احتراق مركب شمال الغردقة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ أقل من ساعة

"شافته نازل من عند عشيقته فقتلها".. جريمة قتل بطلها "العم" في منيا القمح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إعلامية شهيرة ترفع دعوى خلع ضد الكابتن هشام يكن

منذ أقل من ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:20 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

03:59 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status