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"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:25 م
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جانب من زيارة وكيل الصحة
جانب من زيارة وكيل الصحة
محمد كشك
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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مساء اليوم، الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة الثانوية الفنية بشربين والبالغ عددهم 86 حالة.

وأكد مكي، في تصريحات صحفية، امتثال الحالات للشفاء والتصريح لهم بالخروج، مؤكدًا أن الطالبات تم نقلهم مصابين بالاختناق وصعوبة التنفس

وكشف مصدر بتعليم الدقهلية، عن سبب الاختناق إثر الإصراف في استخدام الكلور والفنيك لتنظيف الأرضيات.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، قد تلقى إخطارا بالحادث، ونقلت الطالبات إلى المستشفى بسيارات الاسعاف.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق فنيك وكلور لتنظيف أرضيات المدرسة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية وجميع الحالات مستقرة.ك
"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين
"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين
"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين
"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين
"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين
"صحة الدقهلية" تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي نفوق قطة داخل مدرسة في شربين
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