ما هي أبرز نجاحات منصة "watch it"؟

تقوم منصة watch it الرقمية المصرية بإثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت المشاهدين بمحتواها الفني الراقي، وبدأت المنصة في شهر رمضان الماضي بعرض مسلسلات رمضان في الوقت الذي يريده المشاهد عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، مؤخرا عملت المنصة علي انتاج محتوى متخصص فقط للعرض من خلالها.





مسلسلات حصرية

تطلق منصة "Watch It" ثلاث مسلسلات درامية خلال الفترة المقبلة، يستمر المسلسل لمدة 15 حلقة وهي التطور الطبيعي للعمل الدرامي الراقي الذي يناقش قضية هادفة، ويقدم سينما نظيفة، تعرض المنصة مسلسل "بيضة دهب"والذي تصل حلقاته إلى 13 حلقة، خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت شركة الإنتاج خطة للانتهاء منه، خلال يناير المقبل، لارتباط المخرج بمسلسل ضمن السباق الرمضاني.





يعتمد مسلسل "بيضة دهب" على البطولة الشبابية لكل من إسلام إبرهيم، هنادي مهنى، محمد جمعة، صلاح عبدلله، نانسي صلاح، سامي مغاوري، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف على الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد وإبراهيم ربيع.





يطرح تطبيق "watch it" مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" من بطولة الفنان بيومي فؤاد، هو يعرض للمرة الأولى على المنصة الرقمية، والذي تدور أحداثه حول "حشمت" الذي يؤدي شخصيته بيومي فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصري داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل في إطار كوميدي ساخر.





يعتبر المسلسل فكرة محمد الشواف، وسيناريو وحوار: ورشة كتابة شارك فيها محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكري، وبطولة بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدي المرغني، وإسلام جمال، هبة عبدالغني، ورانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.





أعمال هادفة

تقدم المنصة أحد الأعمال الهادفة هو مسلسل "شديد الخطورة"، الذي يتكون من 7 حلقات، تعرضه المنصة قريبا، ويتناول المسلسل عدة قضايا مهمة، منها عالم الهاكرز، و"الشائعات" التي يروجها البعض على مواقع سوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلدان العربية.





يناقش المسلسل تأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة في البلاد، يشارك في المسلسل رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال.





منافسة دولية

نجحت منصة watch it الرقمية المصرية في دخول المنافسة العالمية في أشهر قليلة، بعدما قدمت محتوى جيد من الأعمال الفنية مثل الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، قد حققت منصة watch it، نجاح كبير أمام منصات دولية مثل netflix وشاهد.





تقدم منصة watch it فرصة للمشتركين بالمشاهدة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدي والإلكتروني المختلفة من خلال بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فوري.





خطط مستقبلية

وفرت شركة "watch it" فرصة للتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما، كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية في مصر، بعد أن تعالت الأصوات بضرورة وجود جهة إنتاج، تراعي كل هذه مبادئ الفن جانبا إلى جنب مع تحقيق المكسب المادي





أكدت المنصة، أنه سيكون لديها مفاجآت كبيرة في عمليات الإنتاج مستقبلا، تنافس بها منصات الديجيتال لعرض المحتوى الدرامي والسينمائي المصري في العالم، كما أعلنت شركة "watch it"عن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت في صناعة السينما والتليفزيون والإنتاج الفني، عموما بما يحمى القوة الناعمة المصرية الآن وفي المستقبل.



