عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

يعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء عن حصوله على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام ليكون ملعبًا رسميًا للفريق الأحمر.



وتوصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق رسمي مع شركة ستادات للحصول على ستاد السلام بحق انتفاع لكي يصبح ملعبًا لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.



وكان النادي الأهلي قد حسل على موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد السلام.



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.