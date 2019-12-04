"شافته نازل من عند عشيقته فقتلها".. جريمة قتل بطلها "العم" في منيا القمح

تبلغ لمركز منيا القمح من سيدة سن 39 ربة منزل مُقيمة بدائرة المركز" باكتشافها عقب عودتها لمسكنها مقتل نجلتها "سن 16" داخل غرفة نوم بشقتهم ووجود سكين بالناحية اليسرى من الرقبة وأن الجثة بها عدة طعنات متفرقة.





وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجني عليها، سن 24 عامل، مُقيم بذات العقار محل الواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة قيام المجني عليها "نجلة شقيقه" في اليوم السابق على ارتكاب الواقعة بإخباره بعلمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بإحدى السيدات سن 21 متزوجة من عامل "سن 28 مقيمان بنفس المنطقة") ومشاهدتها حال نزولها من شقته الكائنة بالعقار محل الواقعة وذلك أثناء تواجد زوجته طرف أهليتها.



