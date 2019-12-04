"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

رحل المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم عن عالمنا، صباح أمس الثلاثاء الموافق الـ3 من ديسمبر 2019، عن عمر يناهز الـ62 عاماً، إثر تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها لمستفى المعادي العسكري، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد توقف عضلة قلبه.





موت شعبان عبد الرحيم.. نقابة الموسيقيين تجهز الإجراءات





تدخلت نقابة الموسيقيين، بعد التأكد من موت شعبان عبد الرحيم، لتنهي إجراءات دفنه، وتشييع جثمانه إى مسواه الأخير، وأقامت له سرادق للعزاء بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، عصر أمس الثلاثاء.





نجوم الفن يحزنون لـ "موت شعبان عبد الرحيم"





نعى كبار نجوم الفن والطرب "شعبولا"، وأكدوا على أن موت شعبان عبد الرحيم، أحزنهم كثيراً، نظراً للتواضع والطيبة التي كان يتمتع بها، النجم الراحل.





آيات عرابي الهاربة تشمت في موت شعبان عبد الرحيم





فاجأت المذيعة الإخوانية آيات عرابي الجميع، بعد شماتتها في موت شعبان عبد الرحيم بتغريدة لها نشرتها عبر "تويتر" دون مراعاة لحرمة الموت، لتلقى سيلاً من الهجوم، من قبل محبي "شعبولا"، وإعلاميين ورجال أعمال، على رأسهم النجم صلاح عبدالله، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، بجانب مجموعة من النشطاء، الرافضين لفعلها الغريب.





نشأة وميلاد الإخوانية الهاربة آيات عرابي





ولدت المذيعة الإخوانية الهاربة آيات عرابي، التي شمتت في موت شعبان عبد الرحيم، بقرية "ميت الحوفيين" التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لأسرة فقيرة؛ ما دفعها منذ اللحظة الأولى للهث وراء المال، أيا كان الطريق المتبع.





آيات عرابي خريجة تجارة





تخرجت الإخوانية آيات عرابي، من كلية التجارة بجامعة بنها، بعكس ما كانت تدعي بأنها خريجة إعلام، ووالدها كان خطاطاً، في مدرسة الخطوط ببنها، وتزوجت للمرة الأولى بعد واقعة شهيرة، حدثت بشقتهم الصغيرة، ينأى موقع الفجر عن سردها، وطُلقت بعد بضعة شهور، لأسباب يعرفها معظم جيرانها.





بدايته كمذيعة





تعرفت آيات الشامتة في موت شعبان عبد الرحيم، على شخصية كبيرة، ساعدها في العمل كمذيعة بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري عام 1992، وأخذت أجازة بدون مرتب؛ لتهاجر مع زوجها إلى أمريكا تحديداً في عام 1993.





معرفة مشبوهة





قابلت الشامتة في موت شعبان عبد الرحيم، المذيعة الهاربة آيات عرابي، شاب عراقي، ساعدها في العمل بشبكة التليفزيون العربي بنيويورك، ودفع لها الأموال من أجل "تلميعها"، قبل أن تنتهي أجازتها بالتليفزيون المصري وتضطر للعودة في عام 1996.





عودتها من أمريكا





انتدب قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، آيات عرابي، من القناة الثالثة، لتقدم فقرة "الركن الثقافي"، بأهم برامج التليفزيون وهو "صباح الخير يا مصر"، وأخذت أجازة أخرى، سافرت لأمريكا؛ لتقدم برنامج أسبوعي من هناك يسمى "بورصة نيويورك"، يقدم مع نشرة التاسعة، تحديداً في عام 1999، ونقلت بعد ذلك أحداث 11 سبتمبر، مباشرة للتليفزيون المصري.





التليفزيون المصري يفصل آيات عرابي





علمت أجهزة الأمن المصرية، خطورة آيات عرابي، فألغي برنامجها، وطلب منها العودة فرفضت؛ ليتم فصلها نهائياً من التليفزون المصري، بعد التأكد من عمالتها لأحد الجهات الخارجية، المعادية لمصر.





آيات عرابي إخوانية تكره مصر





أصبحت الإخوانية الهاربة آيات عرابي، عضو في "اتحاد مسلمي أمريكا"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بعام 2008.





آيات عرابي تروج الشائعات وتنشر الأكاذيب





ساهمت آيات عرابي، في نشر الإشاعات عن الجيش المصرى، واشتهرت بدورها المناهض لمصر، ومعاداة نظام الحكم، كما ساعدت على إشعال الكثير من الفتن، وهي الآن متزوجة من مستشار للسفارة القطرية في واشنطن.





دناءة آيات عرابي وجماعة الإخوان





وتظهر آيات عرابي الإخوانية الهاربة، في شكل بشع ينم عن تربية وحقد وكره، للمصريين، والشماتة في موت شعبان عبد الرحيم، دليل فاضح لها، وللجماعة التي تنتمي إليها، وتكريس لأعمالهم اللا أخلاقية واللا إنسانية، على مدار تاريخهم.







