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"حقائق وأسرار" يتصدر قائمة أفضل البرامج الأسبوعية في 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:11 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
الفجر الفني
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حقق برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" انتشارًا واسعًا هذا العام، باعتباره أفضل البرامج الأسبوعية في 2019.

 

وجاء  "حقائق وأسرار" كأحد أهم 5 برامج توك شو لعام 2019 وفق آخر الاستفتاءات، في حين أن البرامج الأربعة الأخرى كلها برامج يومية وهي "الحكاية، ومساء دي أم سي، والمصري أفندي، و90 دقيقة، وجاء ترتيب البرنامج الخامس رغم أنه برنامج أسبوعي، وبالتالي يتصدر البرامج الأسبوعية، باعتباره الأول أسبوعيا.

 

يقدم البرنامج الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، ويترأس تحريره الكاتب الصحفي محمود بكري.

 

ويذاع الساعة السابعة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع علي شاشة "صدي البلد".

"حقائق وأسرار" يتصدر قائمة أفضل البرامج الأسبوعية في 2019
"حقائق وأسرار" يتصدر قائمة أفضل البرامج الأسبوعية في 2019
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