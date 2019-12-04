رؤساء الحكومة السابقون في لبنان يعبرون عن استهجانهم لصدور بيان من الرئاسة





وقال رؤساء الحكومة السابقون، إن روح الدستور وتحت وطأة الأوضاع القائمة تفرض على رئيس الجمهورية الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية للتكليف.









وأشاروا إلى أن ي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء.





وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.









ويتولى منصب رئيس الوزراء مسلم سني بموجب النظام الطائفي في لبنان.









وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين يوم الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.





وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم ال 49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية . وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. ولم يدع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. ويجري عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.





عبر رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، اليوم الأربعاء، عن استهجانهم لصدور بيان من الرئاسة اللبنانية، وخاصة في ظل وجود اتصالات جارية لتحديد شكل الحكومة المقبلة.