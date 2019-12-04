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اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب اليوم في  الجزائر  في محلات الصاغة  اليوم الأربعاء 2019-4-12 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في  الجزائر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.


 ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12  في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 2.273 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 4.986 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.698 بـ دينار جزائري 

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 849.2  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي  

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

اسعار الذهب عيار 24

47.53$

5.698

سعر الذهب عيار 22

43.57$

5.223

اسعار الذهب عيار 21

41.59$

4.986

اسعار الذهب عيار 18

35.65$

4.273

سعر الذهب عيار 14

27.73$

3.324

سعر الذهب عيار 12

23.77$

2.849

اسعار أوقية الذهب

1.478$

177.199

اسعار جنيه الذهب

332.72$

39.885

اسعار كيلو الذهب

47.531$

5.697.724

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

 

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

3 ديسمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

2 ديسمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

1 ديسمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

30 نوفمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

29 نوفمبر

3.459

4.448

5.189

5.930


 

 

 

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