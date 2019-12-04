اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

استقرات اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 2019-4-12 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.





ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 2.273 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 4.986 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.698 بـ دينار جزائري

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 849.2 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري اسعار الذهب عيار 24 47.53$ 5.698 سعر الذهب عيار 22 43.57$ 5.223 اسعار الذهب عيار 21 41.59$ 4.986 اسعار الذهب عيار 18 35.65$ 4.273 سعر الذهب عيار 14 27.73$ 3.324 سعر الذهب عيار 12 23.77$ 2.849 اسعار أوقية الذهب 1.478$ 177.199 اسعار جنيه الذهب 332.72$ 39.885 اسعار كيلو الذهب 47.531$ 5.697.724

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

اليوم عيار 14 عيار 18 عيار21 عيار 24 3 ديسمبر 3.388 4.356 5.082 5.808 2 ديسمبر 3.388 4.356 5.082 5.808 1 ديسمبر 3.401 4.372 5.101 5.830 30 نوفمبر 3.396 4.367 5.094 5.822 29 نوفمبر 3.459 4.448 5.189 5.930



