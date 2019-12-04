اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"
استقرات اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 2019-4-12 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
ويعرض لكم "الفجر"، اسعار
الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة
الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 2.273 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 4.986 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.698 بـ دينار جزائري
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 849.2 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2019-4-12 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.53$
|
5.698
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.57$
|
5.223
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.59$
|
4.986
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.65$
|
4.273
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.73$
|
3.324
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.77$
|
2.849
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.478$
|
177.199
|
اسعار جنيه الذهب
|
332.72$
|
39.885
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.531$
|
5.697.724
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
3 ديسمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
2 ديسمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
1 ديسمبر
|
3.401
|
4.372
|
5.101
|
5.830
|
30 نوفمبر
|
3.396
|
4.367
|
5.094
|
5.822
|
29 نوفمبر
|
3.459
|
4.448
|
5.189
|
5.930