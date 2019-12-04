"بالمنصات التجارية والإعلامية الرقمية".. كيف واكبت مصر التحول الرقمي في العالم؟

في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات استخدام الانترنت في العالم ، واتجاه المواطنين عالمياً وفي مصر نحو "الديجتال ميديا"، حرصت الدولة على مواكبة هذا التطور بإنتظام، وذلك لما تمتلكه من قدرات تؤهلها للمنافسة عالميا فى هذا المجال، خاصة مع وصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى 45 مليونا معظمهم من فئة الشباب، ماساعدها في إطلاق منصات رقمية كان من أبرزها منصة "watch it" التي تضم محتوى فني متميز يرضي جميع فئات الجمهور.





ولم تعد صناعة الإعلام الرقمى مجرد وسيلة ترفيهية فقط، حيث أصبحت هناك خدمات مصرفية على الإنترنت وتطبيقات تخدم جميع احتياجات المواطن وغيرها من الخدمات المختلفة فى جميع القطاعات، وهو ما يزيد فرص هذه الصناعة فى النمو، وإن كان ضعف خدمات الإنترنت فى مصر أبرز التحديات التى تواجه فرص النمو بالديجتال محليًا.





7.8 مليار جنيه للمحتوى الرقمي في الدولة

وقد حرصت مصر على التحول إلى مجتمع رقمي، وظهر ذلك في تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة.





منصة تجارية رقمية في مصر وأفريقيا

وإلى جانب المنصات الإعلامية الرقمية مثل ""watch it، تستعد مصر حالياً لإطلاق منصة تجارة رقمية في أفريقيا، للمنافسة عالمياً في ظل اتجاه العالم نحو الديجتال، وستكون تلك المنصة منافسة لموقع "أمازون"، و"علي بابا" العالميتين، وهو الأمر الذي يدعم التجارة الرقمية في مصر وأفريقيا.





وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه.





وأضاف السيسي في كلمة له خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية.





70 قاعدة بيانات حكومية

وقد اتخذت مصر خلال الفترة الماضية، عدة خطوات نحو التحول الرقمي للمواكبة عالمياً، وكان الأبرز بينها إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي)، فضلاً عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الانكتاد", وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.





شركات جوجل وأي بي أم في مصر لتطوير المحتوى الرقمي

وأيضاً كان من أبرزعلامات التقدم التي أحرزتها مصر في مجال التحول الرقمي، إعلان شركة "جوجل" عن بدء تعيين فريق عمل لها يعمل في مكاتبها بالقاهرة، فضلاً عن تطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قرباً مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر.





كما أعلنت شركة "أي بي أم" لتكنولوجيا المعلومات عن توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا في مصر.





32 بنك يقدمون خدمات الإنترنت البنكي في مصر

وبلغ عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر بلغ 74.2 ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات، كما أن عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي قد وصل إلى 2.1 مليون حساب عام 2018، في حين بلغ عدد البنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكي إلى 32 بنك عام 2018.



