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"مش قادرين يصرفوا عليهم".. ضبط منتقبة وزوجها تركا طفليهما التوأم داخل حضانة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض ترك منتقبة طفلين توأم داخل حضانة في أوسيم،  وتبين بأن ربة منزل اشتركت مع زوجها في ترك طفليهما لعجزهما عن الإنفاق عليهما وأمكن ضبطهما.

وتلقى مركز أوسيم، بلاغا من مالكة حضانة كائنة بشارع الأربعين بمنطقة بشتيل دائرة المركز" بحضور سيدة "منتقبة" للحضانة وبصحبتها طفلان ذكور "توأم عمر عام ونصف" وإبلاغها بأنها تعمل مُمرضة وقيامها بترك الطفلين وحقيبة بداخلها مستلزماتهما على أن تعود لإصطحابهما وعدم عودته عقب ذلك.

وتوصلت تحريات فريق البحث المٌشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى قيام السيدة المنتقبة باستقلال دراجة نارية "توك توك" لتوصيلها من أمام الحضانة لموقف سيارات البوهي.

وقامت بخلع النقاب واستقلت إحدى السيارات لتوصيلها إلى منطقة روض الفرج، وأسفرت جهود فريق البحث المٌشكل برئاسة قطاع الأمن العام من خلال تكثيف النشر عن صور الطفلان بالمستشفيات بتلك المنطقة وبمواقع التواصل الإجتماعى عن تحديد شخصية تلك السيدة وتبين أنها ( ربة منزل 38 سنة  مقيمة بدائرة قسم الساحل وأصل إقامتها بدائرة قسم روض الفرج زوجة طبيب أسنان 30 مقيم بذات العنوان وأصل بلدته بدائرة مركز قلين بكفر الشيخ") وإنجابهما الطفلان المذكوران.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفاتفصيلياً بإرتكابهما الواقعة وقررا بسابقة زواجهما منذ عامين وإنجابهما الطفلان ونظراً لعدم رضا أهلية الزوج عن تلك الزيجة لفارق السن والمستوى الاجتماعي وعدم قدرتهما على رعاية الطفلان اتفقا فيما بينهما على التخلي عنهما.

وأضافت ربة المنزل باختيارها تلك الحضانة لكونها مجاورة لمحل إقامة شقيقتها بمنطقة بشتيل وارتدائها النقاب لإخفاء هويتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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