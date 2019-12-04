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عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
علي نبوي
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حصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعه المقبل فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانيه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.

وحقق الأهلي، فوزًا أمس على بني سويف بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

واستأنف الاهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويحضر فايلر وحسام عاشور كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء غد الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .

ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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