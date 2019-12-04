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تعرف على تفاصيل أغنية "يا جميل يا مقسم" لخالد سليم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:29 م
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خالد سليم
خالد سليم
نور طلعت
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استقر الفنان خالد سليم، على أغنية جديدة "مقسوم"، تحمل عنوان "يا جميل يا مقسوم" ومن المفترض أن يسجلها خلال الأيام القليلة المقبلة بأحد الاستديوهات، تمهيدا لتصويرها كفيديو كليب.

أغنية "يا جميل يا مقسم"، من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي.

في سياق آخر تحدث الفنان خالد سليم، عن، شخصية عمر بركات في مسلسل "بلا حدود"، مؤكدًا أنها ليس لها علاقة بشخصيته الحقيقية وذلك على هامش إحدى الندوات الفنية.


وقال سليم، خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري راقودة مع أبطال طاقم مسلسل "بلا حدود"، إن رد فعله لا يختلف عن رد فعل الجمهور حيث أن بعد نهاية تصوير كل حلقة كان يتشوق لمعرفة ما يدور في الحلقة القادمة، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرا خاصة في أول 15 دقيقة من بداية المسلسل والتي تعطي انطباع للجمهور على مدى قوة العمل.


وعن شخصيته في المسلسل، أضاف "سليم"، أن عمر بركات هو شخص انتهازي محب للثروة، حيث كان يقوم بتنظيم حفلات للتعرف على أصحاب النفوذ لتحقيق مصالحه، وكان محب جدًا لزوجته حبيبة التي قامت بأدائها الفنانة درة.


جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري الإسكندرية راقودة، مع نجوم مسلسل "بلا دليل"، في إحدى القاعات الشهيرة بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وذلك للتحدث عن كواليس التصوير وأدوارهم في المسلسل، بحضور كلٍ من الفنان خالد سليم والفنانة التونسية درة والفنان حازم سمير والفنان عمر الشناوي، ومؤلفة العمل إنجي علاء والمخرجة منال الصيفي.
تعرف على تفاصيل أغنية "يا جميل يا مقسم" لخالد سليم
تعرف على تفاصيل أغنية "يا جميل يا مقسم" لخالد سليم
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