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صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وذلك بعد أن تراجعت  أمس الثلاثاء بسبب عمليات جني أرباح بعد سلسلة صعود دامت طوال 4 جلسات ، حيث وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت  عند الإغلاق 0.35 بالمائة عند النقطة 6024.75 رابحاً نحو 21 نقطة. كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.32 بالمائة و0.42 بالمائة على الترتيب.


وتراجعت السيولة ببورصة الكويت اليوم  بنسبة 12.6 % إلى 30.44 مليون دينار مقابل 34.83 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 22.9 بالمائة إلى 241.18 مليون سهم مقابل 196.32 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.


وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد سجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 8.66 بالمائة، فيما سجل الاتصالات التراجع الوحيد في السوق بانخفاض قدره 0.67 بالمائة.


وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير تجاوزت نسبته 56 بالمائة، بينما تصدر سهم "أعيان للإجارة" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 11.3 بالمائة ، وحقق سهم "أعيان للإجارة" أيضاً أنشط تداولات بالبورصة على مستوى الكميات، بحجم بلغ 62.07 مليون سهم بقيمة 3.71 مليون دينار، فيما تصدر سهم "بيتك" نشاط السيولة بقيمة 4.67 مليون دينار مرتفعاً 0.52 بالمائة.
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