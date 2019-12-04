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شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:47 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
فتح الله رضوان
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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال التطوير والتجميل والدهانات والتشجير الجارية داخل نطاق المدينة حيث شدد المحافظ على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع أى مخلفات، مع قيام جميع الشركات المسئولة عن المراسى السياحية، وكذا أصحاب المحلات والمولات التجارية بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل كلًا فى محيط موقعه، على أن تقوم الوحدة المحلية بتقسيم المدينة إلى قطاعات يتم فيها تنفيذ منظومة النظافة، ويتم متابعة ذلك بشكل مستمر، وذلك في إطار جهود محافظة أسوان المستمرة والمتواصلة للاستعداد الكامل لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة المقرر إنعقاده ديسمبر الجاري.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن عدم الإلتزام يؤدى إلى توقيع غرامات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة السياحية

وكلف بضرورة المراجعة المستمرة لكافة مكونات منظومة النظافة وتفريغ سلال وصناديق القمامة بشكل فورى تجنبًا لتشوية المنظر الجمالى للمدينة وخاصة بكورنيش النيل بإعتباره واجهة حضارية وجمالية عريقة، على أن يتوازى مع ذلك البعد نهائيًا عن العشوائية فى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل وإستثمار المساحات بشكل أمثل من أجل إضفاء اللمسات الجمالية بشكل مبهر إتساقًا مع كون المحافظة عاصمة الشباب الإفريقى والتى يجب أن تكون دائمًا على أتم إستعداد وفى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف أنحاء العالم

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم سواء العامة أو الخاصة

وعرض أحد المواطنين صور للافته معدية غرب أسوان والتى تم تنفيذها بالجهود الذاتية من الأهالى حيث وجهه المحافظ بالتنسيق مع مجلس المدينة والمختصيين لتركيبها بشكل جمالى

كما قدم عدد المواطنين التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مسئولية الأقليم، داعيين المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خير هذه المحافظة العريقة.
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
شاهد.. "أسوان" تتأهب وتستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
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