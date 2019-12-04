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LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش تشيلسي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا
مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا
الفجر الرياضي
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تقدم بوابة الفجر خدمة مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر ، حيث أكد مدرب فريق أستون فيلا دين سميث جاهزية اللاعب محمود حسن تريزيجيه للمشاركة في مباراة الغد أمام تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وقدم تريزيجيه أداءً مميزًا في مباراة

الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد حيث شارك كبديل في الدقيقة 18 بعد إصابة أنور الغازي وسجل هدفًا وتم إلغاؤه بسبب التسلل.
وعندما سُئل عن جاهزية اللاعبين، قال دين سميث في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزية: "أنور الغازي لن

 
يكون متاحًا لمباراة الغد، لقد أجرى فحصًا طبيًا والأمور واضحة".
وأضاف: "هو مازال يعاني من ألم في الساق، نأمل أن يكون لائقًا لمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل".

وواصل: "كل شيء على ما يرام بعد الفحص ومن ثم فنحن نأمل في أن يستعيد عافيته قريبًا".

وتابع: "استعاد جوتا كامل لياقته البدنية، سيعود إلى الفريق وسيشارك في التشكيل الأساسي غدًا".

واختتم: "لا توجد أي مخاوف أخرى، الجميع لائقون تمامًا".
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