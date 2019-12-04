مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.17% في ختام جلسة الأربعاء









سوق الأسهم السعودية





أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع، حيث هبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.15%عند الإغلاق، ليهبط إلى مستوى 7871.20 نقطة بخسائر بلغت 11.83 نقطة، ليعاود خسائره مرة أخرى، وتراجعت قيمة التداول بسوق الأسهم السعودية إلى نحو 2.29 مليار ريال مقابل 2.55 مليار ريال بالجلسة السابقة، فيما وصلت أحجام التداول الى 102.35 مليون سهم مقابل 103.27 مليون سهم بنهاية جلسة الثلاثاء.









وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد تصدر سهم ثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.76 بالمائة، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 5.36 بالمائة، وسهم سدافكو بنسبة 5.14 بالمائة بينما تصدر التراجعات سهم باعظيم بنسبة 9.98 بالمائة في أولى تداولاته بالسوق الرئيسية، تلاه سهم ريدان بنسبة 7.42 بالمائة، كما انخفض أداء سهم أبومعطي بنسبة 5.25 بالمائة.





وتصدر التداولات من ناحية الأحجام سهم دار الأركان بنحو 10.43 مليون سهم، بينما كان سهم الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 314.10 مليون ريال.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية ، فقد تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.84 بالمائة ، والبنوك بنسبة 0.35 بالمائة، بينما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.50 بالمائة 0.46 بالمائة على التوالي.



