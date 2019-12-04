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مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا‏ بث مباشر اليوم الأربعاء 4 / ديسمبر / 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:37 م
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مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا‏
مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا‏
الفجر الرياضي
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 مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا‏ بث مباشر اليوم الأربعاء 4 / ديسمبر / 2019 الدوري المصري، يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة فريق طنطا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري، والتي من المقرر لها أن تقام على ستاد الإسماعيلية حيث يسعى لاعبي الفريق الإسماعيلي أن يحققوا الفوز خلال هذه المباراة وخاصة أنه على أرضه ووسط جماهيره التي انتظرت هذه المباراة حتى تقدم لهم الدعم، لتمكنهم من تحقيق نتيجة إيجابية، ويخوض فريق الإسماعيلي مباراته سعياً منه في تحقيق الفوز دون سواه، وأن يخطف نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط حصدها من خلال 5 مباريات محققاً الفوز خلال مباراتين وخسر في ثلاث مباريات أخرى، أما عن نادي طنطا الذي يستعد لمواجهة غريمه وهو يحتل المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط أيضاَ تمكن من حصدها من خلال 5 مباريات حقق الفوز خلال مباراة وتعادل في ثلاث إلا أنه خسر خلال لقاء له.



الإسماعيلي Vs طنطا‏ .
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 5).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : ستاد الإسماعيلية (أرضية الإسماعيلي) .
المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
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فى المقابل يفتش أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عن تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب الاسماعيلى على ملعبه للتقدم فى سباق مراكز الدوري ويبدو التشكيل المتوقع لأبناء السيد البدوى أمام الدراويش مكون من : "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد".

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