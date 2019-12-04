"watch it".. منصة مصرية رقمية تدخل سوق المنافسة العالمية

في مايو الماضي، ومع أول أيام شهر رمضان المبارك، تمكنت مصر من إطلاق منصة "watch it" الرقمية، والتي تمكنت من الدخول في سوق المنافسة العالمية في عالم الأفلام الرقمية خلال وقت قصير.





ومع بداية إنطلاقها، حصلت القناة على حق بث محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، ما جذب إليها ملايين المشاهدين بمحتواها رغم إطلاقها بعد فترة طويلة من منصة "" NETFLIX ولكنها تمكنت من المنافسة والتحدي.





وخلال 20 يوماً منذ بداية إنطلاقها، أعلنت إدارة المنصة الرقمية أن عدد مشاهديها قد وصل إلى مليون مشاهد، ونظراً لجودة المحتوى المقدم بها، فقد بلغ عدد المشتركين بها 1.5 مليون مشاهد حتى وقتنا الحالي.





وتعتبر منصة WATCH iT الأولى من نوعها في مصر و الأحدث في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حيث تمتلك القناة الرقمية مكتبة ضخمة متنوعة حيث تحتوي علي أكثر من 650 ألف ساعة ترفيهية من الأفلام والمسلسلات والبرامج والتي تناسب جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصرياً لأربعة مواسم متتالية.





وقامت المنصة مؤخراً بعمل تأمين شامل للمنصة بعدما تعرضت لمحاولات من بعض القراصنة لكسر أمن المنصة، وذلك فى الأيام الأولى للإنطلاق التجريبى لها ما يؤكد ريادتها وتميزها في المنصات الرقمية.





الدفع الإلكتروني والتطوير

وحرصاً على تقديم الأفضل للجمهور دائماً، حصلت منصة WATCH iT"!" على توقيع عقد شراكة مع شركة "فوري" من خلال خدمة "Fawry Pay" وتقديم هذه الخدمة للجمهور، وتأتي تلك الخطوة في إطار اهتمام المنصة بالتيسير علي المواطنين في طرق الدفع والسداد مقابل الحصول على الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للوصول إلى مجتمع أكثر اعتمادا على الدفع الالكتروني.





125 ألف نقطة بيع بمختلفة أنحاء الجمهورية

وذكر تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH iT!، في تصريحات صحفية له :"نحن سعداء بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في التكنولوجيا والخدمات المالية من خلال منصتها Fawry Pay وتوفير طرق مبتكرة للعملاء لدفع الاشتراك الشهري بسهولة من خلال طرق وقنوات دفع مختلفة أبرزها 125 ألف نقطة بيع بمختلف أنحاء الجمهورية ".





إيقاف مسلسل القرصنة

وتسعى المنصة الرقمية العالمية، إلى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، تصدت المنصة لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات.





محتوى متنوع من الأعمال الفنية

وخلال الفترة المقبلة ستقدم المنصة عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الحصرية خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لطرح عدة أعمال فى شهر رمضان المقبل، والذى يتنوع بين الأكشن والدراما والتكنولوجيا والحقب الزمنية، والكوميدى.





مشاهدة غير محدودة

وتوفر منصة watch it للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدي والإلكتروني المختلفة باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فورى.





خدمات عالية الجودة

كما تم المنصة خدماتها الإعلامية الرقمية على أعلى جودة ومستوى، وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة.



