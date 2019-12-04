«يلا شوت» kora live مشاهدة مباراة الاسماعيلى وطنطا مباشر KORA LIVE كورة رابط ماتش الاسماعيلى جودة متعددة

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع

يستضيف الإسماعيلى نظيره طنطا فى تمام الخامسة عصراً على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لاسيما للدراويش بعد خسارتهم فى الجولة الماضية من الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فيما تعادل طنطا مع سموحة بهدفين لكل فريق.ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل طنطا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.













مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الاول للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت فى مباراة اليوم حيث طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تلقى الفريق هزيمتين على التوالى دفعت بالدراويش لمراكز القاع بجدول الدوري ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام طنطا مكون من : "محمد مجدي ، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم ، محمود دونجا، عماد حمدي وهمام طارق ، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي وبنسون شيلونجو".

















مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع

فى المقابل يفتش أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عن تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب الاسماعيلى على ملعبه للتقدم فى سباق مراكز الدوري ويبدو التشكيل المتوقع لأبناء السيد البدوى أمام الدراويش مكون من : "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد".



