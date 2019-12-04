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بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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الدكتورة منى الشبراوي
الدكتورة منى الشبراوي
إسلام شعراوي
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تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيانًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والتعليم، بشأن "ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019 مقارنةً بالأعوام السابقة".

وقالت النائبة: "إن كثرة حالات الطلاق في مصر، يدق ناقوس الخطر ومشكلة تحتاج إلى علاج ونظر بشكل عاجل، لما يشكل تهديدًا للبناء الأسري في المجتمع، فقد كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2019 مقابل 198269 شهادة عام 2018، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2018 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2019".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى "أن أهم الأسباب لتفاقم تلك الظاهرة هي أزمة القيم التي تواجه المجتمع المصري، حيث ينظر البعض إلى الزواج ليس بناء لأسرة تكون نواة للمجتمع بدون تضحية وتعاون أصبح اليوم علاقة مؤقتة، هذا بالإضافة إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية".

وشددت الشبراوي على "ضرورة وجود توعية مجتمعية بالمدارس والجامعات والأندية وزيادة الرقابة على البرامج التليفزيونية والمسلسلات والعمل على التوعية الاقتصادية وعدم المغالاة في المهور وتغيير ثقافة المظاهر والعمل على التوعية الثقافية للارتقاء بالنفس واختيار الشريك".
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الدكتورة منى الشبراوي

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