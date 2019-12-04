يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي اسعار الذهب عيار 24 46.81$ 174.57 سعر الذهب عيار 22 42.91$ 160.03 اسعار الذهب عيار 21 40.96$ 152.76 اسعار الذهب عيار 18 35.11$ 130.93 سعر الذهب عيار 14 27.31$ 101.84 سعر الذهب عيار 12 23.41$ 87.29 اسعار أوقية الذهب 1.456$ 5.429 اسعار جنيه الذهب 327.70$ 1.222 اسعار كيلو الذهب 46.814$ 174.575

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات