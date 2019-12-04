اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنيةالدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم اماراتي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
46.81$
|
174.57
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.91$
|
160.03
|
اسعار الذهب عيار 21
|
40.96$
|
152.76
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.11$
|
130.93
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.31$
|
101.84
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.41$
|
87.29
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.456$
|
5.429
|
اسعار جنيه الذهب
|
327.70$
|
1.222
|
اسعار كيلو الذهب
|
46.814$
|
174.575
ويحتوي
أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في
الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار
24
|
اليوم
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
3 ديسمبر
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
2 ديسمبر
|
100.85
|
129.67
|
151.29
|
158.49
|
172.89
|
1 ديسمبر
|
101.01
|
129.87
|
151.51
|
158.73
|
173.16
|
30 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
161.36
|
176.03
|
29 نوفمبر