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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنيةالدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

174.57

سعر الذهب عيار 22

42.91$

160.03

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

152.76

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

130.93

سعر الذهب عيار 14

27.31$

101.84

سعر الذهب عيار 12

23.41$

87.29

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.429

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.222

اسعار كيلو الذهب

46.814$

174.575

 

 

 

 

 

 

  اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

3 ديسمبر

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

2 ديسمبر

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

1 ديسمبر

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

30 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

29 نوفمبر

 

 

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