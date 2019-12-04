مبيعات لامبورجيني تسجل رقما قياسيا جديدا

حققت شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفائقة رقماً قياسياً آخر في عمليات التسليم العالمية.





وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، في النصف الأول من عام 2019، قدمت لامبورجيني ما مجموعه 4553 سيارة جديدة في جميع أنحاء العالم، بمعدل نمو 96 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهذا الإنجاز تجاوز إجمالي حجم المبيعات لعام 2017.





من المعروف أن لامبورجيني سجلت رقما قياسيًا في المبيعات لمدة ثماني سنوات متتالية، وهذا الرقم على وشك أن يصبح "9".





وقال فرانشيسكو سكاردوني، المدير العام التنفيذي لشركة لامبورغيني أوتوموتيف الصين: "في النصف الأول من عام 2019، أصبحت الصين ثاني أكبر سوق منفرد في العالم لشركة لامبورجيني، ما زال زخم النمو مستمرًا، ونحن نتلقى الطلبات واحدًا تلو الآخر وتحقيق مبيعات جديدة."





وأكمل فرانشيسكو: "ليس لدى العملاء الصينيين متطلبات أعلى للمنتجات فحسب، بل لديهم أيضًا فهم أعمق للعلامة التجارية، بالطبع السبب في إمكانية الحصول على تفضيلات العملاء الصينيين هو أولاً وقبل كل شيء بفضل منتجاتنا بما في ذلك التصميم والأداء، والخدمة الشخصية الناتجة ".







