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بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظم مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر والشخصيات العامة ندوة على شرف الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وخلال الندوة استعرض الدكتور خالد العناني الاكتشافات الأثرية وعدد من الافتتاحات والمشروعات الأثرية التي نفذتها وزارة الآثار في الفترة الأخيرة في مصر، وأشار الوزير إلى أن قطاع الآثار يلقى دعمًا استثنائيًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، حيث أن مصر تتفرد وسط العالم بآثارها.

وقدم الدكتور خالد العناني وزير الآثار شرحًا وافيًا مصحوبًا بصور توضيحية لعدد من الاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لاسيما المشروعات الأثرية التي تم افتتاحها مؤخرًا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيًا، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه هذه الافتتاحات والاكتشافات أيضًا في رفع الوعي الأثري لدي أبناء الشعب المصري وخاصة الأطفال والشباب.

كما أشار الوزير إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون والذي من المقررافتتاحه خلال شهر ديسمبر الجاري وتحويله الى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ونوه للأعمال الجارية من تطوير المتحف القومي للحضارة المصرية وافتتاح عدد من قاعاته خلال الأشهر القليلة القادمة ونقل المومياوات الملكية إليه في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى المضي قدمُا في إنشاء المتحف المصرى الكبير، والذي يعتبر عند افتتاحه هدية مصر للعالم.

وأشار إلى تطوير المتحف المكشوف لمسلة المطرية مارس 2018، كما تم إقامة تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثانى أمام الصرح الأول بمعبد الأقصر بعد إعادة تجميعها بواسطة فريق عمل مصري، بالاضافة الى عدد اخر من المشروعات الأثرية مثل تخفيض منسوب المياه الجوفية في كوم امبو والاوزيريون بسوهاج ومقابر كوم الشقافة في الإسكندرية.

وفي نهاية الندوة أجاب وزير الآثار علي العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور، كما أشاد العديد من الحضور بالمجهود الذي تبذله وزارة الآثار في سبيل تحسين خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وبالدور الذي تلعبه ايضا لجذب أنظار العالم الى مصر واثارها الفريدة عن طريق الاكتشافات والمشروعات الأثرية.
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار
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الكلمات المفتاحية

وزير العمرة وزارة الطاقة اللبنانية مجلس الاعمال المصري الكندي زاهي حواس خالد العناني العناني

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