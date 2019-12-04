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مدرب الأهلي يتحدث عن ضغط الجماهير والتعاقد مع كيلسي والفوارق البدنية مع المنافسين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:18 م
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علي هاشم
علي هاشم
الفجر الرياضي
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تنطلق بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية "سيدات" في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر القادم في القاهرة بمشاركة الأهلي وسبورتنج من مصر بجانب عشرة فرق أخرى.

وفي تصريحات لكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق سلة الأهلي للجنة الإعلامية للبطولة تحدث عن البطولة والاستعداد والمحترفة الأمريكية التي ضمها الأهلي مؤخرا.

وبدأ كابتن علي هاشم الحديث بالأخبار الحديثة وهو انضمام المحترفة الأمريكية كيلسي ميتشيل لتتواجد مع الأهلي في هذه البطولة حيث تحدث عن كواليس اختيار هذه اللاعبة قائلا " كنا نريد احضار لاعبة ذات مستوى عال وكان هناك أكثر من لاعبة يتم الإختيار بينهن ولكن في النهاية تم الاستقرار على كيلسي حيث تناسب طريقة لعب النادي الأهلي وسوف تكون إضافة".

وتحدث عن هدف الأهلي في هذه البطولة قائلا “بالتأكيد هدفنا البطولة وحصد اللقب ولكننا يجب أن نأخذ البطولة بشكل تدريجي خاصة أن بطولات أفريقيا يكون لها حسابات مختلفة."

وتابع مدرب الأهلي حديثه عن البطولة حيث تحدث قائلا" لا يوجد فريق بعينه نطلق عليه أنه الأقوى، البطولة مشارك بها فرق متميزة حيث يوجد فريقين من أنجولا ونيجيريا وموزمبيق بجانب سبورتنج وسوف تكون بطولة قوية."

وبالنسبة لإقامة البطولة في القاهرة ووسط الجمهور تحدث كابتن علي هاشم قائلا " لا يوجد ضغط على اللاعبات فنحن في تركيز تام لرفع كل الضغوط عن اللاعبين، وبالاضافة إلى أنه الجمهور واع وهو عامل رقم واحد لتحفيز اللاعبات وأيضا من يلعب بالنادي الأهلي يكون معتاد دائما على وجود جماهير".

وتابع متحدثا عن الإعداد الخاص بالفريق حيث قال " الفريق بعد مباراة قبل نهائي دوري المرتبط حصل على راحة الأحد ثم دخلنا في معسكر مغلق حتى موعد البطولة، ولن نقوم بخوض مباريات ودية حيث لا يوجد وقت لذلك، وأضاف سوف يكون هناك خطة معينة وسوف تكون بناء على الفرق حيث شاهدنا بعض الفرق وفي انتظار مشاهدة الباقي، أيضا تحديد من سيكون معك بالمجموعة سوف يترتب عليه طريقة اللعب.

وعن الفوارق البدنية بين الفرق المصرية والفرق الأفريقية تحدث قائلا " بالتأكيد لازال يوجد فوارق بدنية ولكن هذا الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا فجميع لاعبات النادي الأهلي لديها من الخبرة الكافية والاحتكاك تستطيع به التغلب على الفوارق البدنية والتي نتغلب عليها بالمهارة والذكاء.

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