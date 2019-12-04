"الإفتاء" توضح حكم بيع الأعضاء وربط المبايض

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، جاء فيه،: "ما حكم بيع الكلية".



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا سؤال خطير، ولا يجوز شرعًا؛ لكون الإنسان هو بنيان الرب ولا يملك جسده وليس له الحق أن يبيع شيء منه أو يهلكه".



وحول حكم ربط المبايض لكون المرأة تلد قيصري للمرة الرابعة والدكتور حذرها من الحمل، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك شرطين لإجراء عملية ربط المبايض أولهما أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطين بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.

