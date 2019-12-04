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إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:19 م
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جانب من الحملة
جانب من الحملة
إسلام أمين
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قامت حملة رقابية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية اليوم الأربعاء، بالمرور علي الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بنطاق مركز الرحمانية للتأكد من تحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

أسفرت الحملة عن إحالة عدد 11 موظف من العاملين بالوحدة الصحية بسمخراط ما بين أطباء وتمريض للتحقيق بسبب ترك محل عملهم بدون أذن رسمي وإحالة 9 من العاملين بالجمعية الزراعية بسمخراط ودرشابة للتحقيق بسبب تخلفهم عن مواعيد توقيع الحضور الرسمية.

كما تم إحالة عدد 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية بويط وعدد 4 من العاملين بالشئون الاجتماعية بقرية بويط أيضا للتحقيق بسبب عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

كما تم إحالة عدد 30 موظف للتحقيق لغيابهم بدون سند قانوني وترك محل عملهم بقرية كوم زمران، وإحالة عدد ١٧ موظف بالوحدة الصحية بقرية أبو مسعود للتحقيق لغيابهم دون سند قانوني.
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
إحالة 75 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة (صور)
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