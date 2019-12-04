موقع تذكرتي | احجز الآن تذكرة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا عبر رابط Tazkarti

موقع تذكرتي يوضح طريقة حجز تذاكر المباراة الأهلي والهلال السوداني

- قم بالدخول على رابط موقع تذكرتي الرسمي من خلال الرالبط التالي ( اضغط هنا ).





- تسجيل الدخول لحسابك من خلال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.





- في بيانات بطاقة التشجيع الخاصة بك قم باختيار مثلًا (مباراة الأهلي والهلال السوداني) أو المباراة التي تريد حجز تذاكر لها ورقم الدرجة.





ملحوظة.. في حال نسيان البيانات اضغط على عبارة "هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور؟" وأدخل الرقم القومي الخاص بك لاستعادة البيانات.





- إذا كنت مستخدمًا جديدًا سجل حساب جديد واتبع الخطوات التي ستظهر لك لاستلامها.





- تقوم فروع "أورانج" بتسليم التذاكر في عدد من فروعها بمختلف المناطق.





جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه ضيفه الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، على ستاد "السلام"، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحددت الجهات المعنية عدد 10 آلاف مشجع لحضور مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وخاطب مسئولو القاعة الحمراء الجهات المختصة لزيادة العدد إلى 20 ألف.





أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

وحدد موقع تذكرتي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة أفريقيا، وهي:-



