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جاريث بيل يطعن جمهور ريال مدريد
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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الفجر الرياضي
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كشف جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني عن سر تقبله صافرات الاستهجان من الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو بدعوى تراجع مستواه وعدم التزامه في التدريبات.
وقال جاريث بيل لشبكة "بي تي سبورت"
البريطانية: "مع كامل احترامي للجميع فإن سانتياجو برنابيو هو أفضل مكان تتعرض
فيه للانتقاد إذا لم تكن في مستواك المعهود.. وهذه هي طبائع الأمور هنا.
وأضاف بيل: "تعرضت لصدمة في بداية
الأمر لكن مع مرور عرفت كيفية التعامل معه مع مرور السنوات وأصبحت أتجاهله فهذا هو
الحل المثالث لذلك".
وأشار إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني
الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي قادر على التتويج بالبطولات مع الفريق.
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