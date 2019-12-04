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مدرب سبورتنج: جمهور الأهلي سيمثل ضغط علينا ولكننا نريد حضوره.. ونتمنى أن يكون النهائي مصري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:12 م
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عمرو عاشور
عمرو عاشور
الفجر الرياضي
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تنطلق بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية " سيدات " في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر القادم في القاهرة بمشاركة فرق الأهلي وسبورتنج من مصر إلى جانب فيروفياريو الموزمبيقي حامل اللقب والمحارب الجوي ووزارة جبل النار من نيجيريا مع أي سي بي ماكمومينو الكونغولي وفاب الكاميروني وأنيرجي البنيني ومواني الكيني وإنتر كلوب الأنجولي.

وفي حديث لكابتن عمرو عاشور المدير الفني لفريق سبورتنج للجنة الإعلامية للبطولة، عن المنافسات واستعداد الفريق.

وتحدث كابتن عمرو عن تواجد البطولة في مصر وعن المواجهة المحتملة للفريق أمام النادي الأهلي حيث من المتوقع أن يكون له أفضلية جماهيرية قائلا "بالتأكيد الجماهير سوف تكون مؤثرة ولكننا لن نستطيع أن نمنع الجماهير من التواجد في الملعب بالعكس نريد حضور الجماهير، في حال أردنا النهوض بالرياضة يجب أن يتم السماح للجماهير بالحضور فمصر قامت بتنظيم بطولة أفريقيا لكرة القدم في وجود جماهير وهذه بطولة دولية تحظى باهتمام الكثير"

 وعن مشاركة سبورتنج وعينه على اللقب والضغوط التي تسبب ذلك تابع قائلا " كمدرب دائما يجب أن اضع دائما هدف كبير للاعبات ليكون هناك طموح وحماس اثناء البطولة بينما كمدرب يكون لدي حسابات اخرى تختلف أثناء البطولة، وبالنسبة للضغوط نحن نحرر اللاعبات من هذا الضغط حتى يستطيعوا اللعب"

وأضاف " أتمنى أن يكون النهائي مصري-مصري بين الأهلي وسبورتنج وتخدمنا القرعة في ذلك"

وعبر كابتن عمرو عن صعوبة البطولة حيث لا يوجد فريق ضعيف كالتالي "فريق واحد فقط ؟ بالتأكيد يوجد هناك أكثر من فريق، يوجد خمس فرق قوية في البطولة فهناك فريقين من نيجيريا وفريقين من أنجولا وفريق موزمبيق حامل اللقب وهناك فريق من بنين من الممكن أن يكون في مستوى أقل قليلا ولكننا لا نعرف عنه الكثير لأنه لا يشارك ضمن المنطقة الخامسة ولكن سيتم كشف جيمع الفرق بعد لقاءات أول يوم.    

وتابع في الرياضة لك شيء وارد والتي تعني المكسب والهزيمة الأمر الذي نفتقد إليه حيث بعد الهزيمة لا نتوانى في توجيه الاتهامات ولكن من المفترض دراسة الأمر جيدا لتفاديه مستقبلا.

 وبالنسبة للمحترفة الأمريكية التي سوف تشارك مع الفريق أثناء البطولة تحدث قائلا " نحن لدينا اثنان محترفات وليس واحدة وسوف يتم الاستقرار على واحدة منهم تخوض معنا البطولة وذلك بناء على التدريبات والتي تسد لدينا مراكز 1 و2.

أما خطة الإعداد للبطولة قال كابتن عمروعاشور " الوقت ضيق جدا ونحن بالفعل في معسكر ولكن لن يكون هناك مساحة لخوض مباريات ودية لأننا بالفعل نخوض هذه الفترة مباريات في الدوري ولذلك لا يوجد وقت لذلك"
وأخيرا تحدث عن الفوارق البدنية بين الفرق المصرية والفرق الأفريقية حيث قال " بالتأكيد يوجد فوارق كبيرة فهناك الطول متوفر وعدد البنات التي تصل لأطوال فوق المترين ، فعلى سبيل المثال مركز خمسة في مصر سنجد من تلعب به طولها يترواح بين 184-186ولكن في بعض الفرق يصل إلى فوق المترين"

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