نجمة الأهلي : لا أتمنى أن نقع مع سبورتنج في مجموعة واحدة .. والمركز الأول هدفنا دائما

تنطلق بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية "سيدات" في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر القادم في القاهرة بمشاركة الأهلي وسبورتنج من مصر بجانب عشرة فرق أخرى.





وتتحدث هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة عن المسابقة، التي يشارك فيها الفريق للمرة الأولى، عن هدف الأهلي ودور الجماهير في دعم اللاعبات.





وقالت هالة مصطفى، أن البطولة الإفريقية تمثل لها الكثير، خاصة وأنها أول مرة تشارك بها، على الرغم من خبرتها الدولية بالمشاركة الإفريقية مع المنتخب المصري، ولكن ترى أن البطولة الإفريقية للأندية ستضيف خبرات جيدة.





وأضافت لاعبة الأهلي: متحمسة جدًا للبطولة الإفريقية، وأعلم أن جماهير الأهلي ستملأ الصالة في كل المباريات، وستشكل ضغط علينا لنقدم مستوى جيد في البطولة.





وتابعت: هدفنا في البطولة أن نفوز بها ونحصد المركز الأول بدليل أننا دعمنا صفوفنا بمحترفة قوية جدًا، والنادي الأهلي لم يعلمنا أن نحصد مركز ثاني أو ثالث، ونحن أعتدنا دائمًا على الفوز بالمركز الأول وهدفنا حصد البطولة.





وأشارت هالة أنها لا تتمنى أن يتقابل الأهلي مع فريق سبورتنج في دور المجموعات من عمر البطولة الإفريقية، موضحة أنها ترغب أن يكون كل فريق في مجموعة مستقلة حتى يلتقيا في نصف النهائي أو النهائي، حتى لا تخرج البطولة من مصر.





واستطرد حديثها قائلة: اللعب بين الجماهير المصرية، يمثل دافع كبير جدًا وهو أكبر دافع من الممكن أن يعطي للعبة حقها، خاصة وأن جماهير النادي الأهلي دومًا ما تؤازرنا سواء لعبنا بشكل جيد أو سيء، مهزومين كنا أو منتصرين.





وعن رسالتها لجماهير الأهلي قبل البطولة، قالت: نتمنى أن يحضروا ويشجعونا ويقفوا معنا وفي ظهرنا لأنهم العامل الأساسي الذي سيجعلنا نفوز بهذه البطولة إن شاء الله.



