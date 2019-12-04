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"الإفتاء": زيارة آل البيت مستحبة ويثاب عليها المسلم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، جاء فيه،: " حكم زيارة آل البيت وأولياء الله الصالحين؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن زيارة آل البيت وأولياء الله الصالحين مستحبة ويثاب عليها المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: "قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى"، وسيدنا أبو بكر الصديق –رضي الله عنه- قال "والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي".

وحول ما إذا كانت أذكار الصباح والمساء فريضة أم سنة، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنها سنة.
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