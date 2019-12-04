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"هارد ديسك وأسطوانات".. "الجنايات" تفض أحراز قضية أحداث مجلس الوزراء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل
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تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".

وقامت المحكمة بفض الأحراز، حيث ضمت كيس بلاستيكي برتقالي اللون بداخله هارد ديسك وعدد 2 أسطوانة مدمجة دون على كل منهما برنامج الحقيقة 20 ديسمبر 2011، و21 ديسمبر 2011، وكذلك كيس بلاستيك بداخله عدد من الأسطوانات المدمجة، ودون على مظروف كل منها اسم المتهم الوارد بالأسطوانة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طره حمدي الشناوي.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
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