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"حطم رأسه بشومة".. التحقيق في واقعة مقتل مسن على يد زوج ابنته ببولاق الدكرور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل مسن على أيدي زوج ابنته، عامل، بمنطقة بولاق الدكرور، نتيجة لخلافات أسرية بينهما، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن عاملا تعدى على حماه، مما أسفر عن وجود كسور وسحجات وكدمات متعددة بالجمجمة، وتم نقله على المستشفى، ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل مسن إلى المستشفى مصابا بعدة كدمات وجروح، فارق على إثرها الحياة.

وكان اتهم ابن المجني عليه ويدعى "أحمد" في عقده الرابع من العمر، زوج شقيقته بالاعتداء على والده بعصا خشبية، بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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