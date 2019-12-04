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شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق داخل المحكمة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:50 م
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رئيس الحكومة الجزائري الأسبق
رئيس الحكومة الجزائري الأسبق
وكالات
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نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تظهر رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، أثناء مثوله أمام القاضي.

 

وتشهد محكمة سیدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقین ورجال أعمال، في قضیة مصانع تجميع السیارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى.

 

وكثفت قوات الأمن الجزائرية، تواجدها في محيط المحكمة، قبل بداية محاكمة كل من الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية تركيب السيارات.

 

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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الكلمات المفتاحية

محاكمة علنية رئيس الحكومة الجزائري الأسبق الجلسة العلنية الثانية الجزائر

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