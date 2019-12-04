قراصنة روس يتمكنون من إختراق حسابات تطبيق Telegram

كشف خبراء الأمن السيبراني من Group-IB، عن تمكن القراصنة الروس من إختراق تطبيق Telegram عن طريق استخدام رموز SMS المرسلة عند تسجيل الدخول من الجهاز الجديد، وفقًا لـ The Bell.





وقد أفاد العديد من مستخدمي نظامي iOS و Android أن أشخاص غير معروفين يمكنهم الوصول إلى مراسلات Telegram الخاصة بهم.



