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قراصنة روس يتمكنون من إختراق حسابات تطبيق Telegram

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
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كشف خبراء الأمن السيبراني من Group-IB، عن تمكن القراصنة الروس من إختراق تطبيق Telegram عن طريق استخدام رموز SMS المرسلة عند تسجيل الدخول من الجهاز الجديد، وفقًا لـ The Bell.

وقد أفاد العديد من مستخدمي نظامي iOS و Android أن أشخاص غير معروفين يمكنهم الوصول إلى مراسلات Telegram الخاصة بهم.

وبدأ الهجوم على الهواتف الذكية بتلقي المستخدمين رسالة من قناة الخدمة Telegram (القناة الرسمية مع علامة اختيار) مع رمز التأكيد الذي لم يطلبه المستخدم، وبعد ذلك تلقى المستخدم رسائل SMS بنفس رمز التأكيد وعلى الفور رسالة تفيد بأن حسابه قد تم تسجيل دخوله من جهاز جديد في سامراء.

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قراصنة روس تطبيق Telegram الأمن السيبراني إختراق حسابات تليجرام إختراق تطبيق Telegram

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