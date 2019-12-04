غدًا.. انطلاق فعاليات قمة "رايز أب 2019 " حتى 7 ديسمبر الجاري

تبدأ غداّ فاعليات قمة "رايز أب" السابعة، أكبر ملتقى لريادة الأعمال بالشرق الأوسط و الذي يهدف إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم، وستقام القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي وذلك لأول مرة بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، و تتزامن قمة هذا العام مع احتفال الجامعة الأمريكية بمرور مائة عام على تأسيسها في مصر.





تستضيف قمة "رايز أب" أكثر من 17 مسابقة وأحداث على هامش القمة، و 180 شركة ناشئة عارضة، 400 مستثمر، فضلاً عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش من 300 متحدث من حول العالم.





تضم قائمة المتحدثين هذا العام عدداً من الشخصيات البارزة في عالم ريادة الأعمال في المنطقة، فضلاً عن شخصيات عالمية مؤثرة مثل رجل الأعمال "سميح ساويرس" "رودريغو إس إيه" رئيس تطوير الأعمال العالمية





السابق في شركة "هايبرلوب لتكنولوجيات النقل - Hyperloop"، و "كارين تشنغ" رئيس قسم التواصل الاجتماعي بشركة "9GAG"، و"كلوديوس بولر"، المدير العام لـ"Spotify" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و"ريا أبي راشد" مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية، والمخرج "عمرو سلامة" "وفيل بلين" متخصص استراتيجيات العلامات التجارية في "فيل بالين كوليكتيف - Phil Pallen Collective".





تم اختيار موضوع القمة لهذا العام تطويراً لمفاهيم الأعوام الماضية، ليتم التركيز علي "رحلة النمو" والذي يجمع ما بين عناصر الابتكار والخبرة العملية والنمو، ويربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. وتخصص قمة "رايز أب" هذا العام سبعة محاور رئيسية تشمل كافة الأحداث الخاصة المستضافة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وهم محور النمو، محور رأس المال الذكي، محور الثقافة الإبداعية، محور التكنولوجيا لتحسين لتجربة الإنسان، محور

التكنولوجيا المالية "FinTech،"و محور التقنية الناشئة. وسيتم مناقشتها من خلال مشاركة عدداً من الشركات الرائدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم مثل "فيس بوك Facebook" و "مايكروسوفت Microsoft" و"اي بي أم - IBM" و "9GAG" و"نستلة Nestlé".





ستقوم قمة رايز أب باستضافة أربع معارض للشركات الناشئة بجميع مستوياتها، بالإضافة الى العديد من الخدمات المميزة مثل Investors Office Hours للتواصل مع المستثمرين، و Talent Matchmaking التي تقوم بترتيب لقاءات للشركات الناشئة مع كبار المديرين والرؤساء المهتمين بالعثور على مناصب قيادية فى الشركات الناشئة الصاعدة.





لأول مرة هذا العام ، ستقدم قمة رايز أب بالتعاون مع دبي كوميرس سيتي هاكاثون داخل القمة لمدة يومن، حيث سيجتمع مائتان من مطوري البرامج لتبادل الأفكار الإبداعية لحل بعض تحديات التجارة الإلكترونية وتعزيز الوصول إلى خدمتها، حيث سيعمل المطورون على وجود حلول تكنولوجيا لحل تحديات تسليم الطلبات والوصول إلى الإنترنت. وسيتنافس المتسابقون على جوائز بقيمة15000 دولار أمريكي.





من المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام بين 8000 و 10000 مشترك، من خلال مقر الجامعة الأمريكية والذي سيوفر مساحة أكبر لاستضافة أكبر عدد من الحضور والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم العديد من العناصر الجديدة لهذه القمة. ويساهم المقر الجديد للقمة من تمكين "رايز أب" من قيادة التحول الرقمي والذي بدوره سيوفر تجربة مصممة خصيصا لتناسب جميع اهتمامات الحاضرين المختلفة.



